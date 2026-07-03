абаровский край представит инновации на „Улице Дальнего Востока“

Фото: Официальный канал министерства промышленности и торговли Хабаровского края

Хабаровский край готовит тематическую экспозицию к участию в Восточном экономическом форуме: региональный павильон будет представлен на площадке «Улица Дальнего Востока» в период с 1 по 7 сентября. Основная идея стенда — демонстрация технологического потенциала и вектора развития территории, сообщает официальный канал министерства промышленности и торговли Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Центральным направлением презентации выступит развитие острова Большой Уссурийский. Гости выставки смогут ознакомиться с планами по формированию инфраструктуры, созданию инновационных площадок и туристических объектов, ориентированных на укрепление приграничного взаимодействия. Отдельная зона «Технологический прорыв» предназначена для показа достижений в авиа и судостроении, а также в сегменте беспилотных технологий. Параллельно будет работать выставка продажа региональной продукции «Сделано в Хабаровском крае».

Губернатор Дмитрий Демешин отметил значимость проекта как инструмента презентации возможностей региона. Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев указал на динамику инвестиционного развития края: в регионе возводятся новые производственные объекты, создаются рабочие места, фиксируется улучшение показателей качества жизни граждан.

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