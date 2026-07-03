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НовостиОбщество3 июля 2026 1:24

Прокурор добился предоставления жилья семье из пос. Смидович в ЕАО

Прокурор Смидовичского района выступил в защиту жилищных прав жителя посёлка Смидович
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Кирилл Старков

Фото: Кирилл Старков

Прокуратура Смидовичского района приняла меры по защите жилищных прав семьи, проживавшей в аварийном доме в посёлке Смидович. Здание признано подлежащим сносу — его конструкции и кровля имеют существенные повреждения, а условия проживания не отвечают установленным требованиям. При этом семья, признанная нуждающейся в жилом помещении, длительное время не получала иного жилья, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для устранения нарушения прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием предоставить заявителю и членам его семьи благоустроенное жилое помещение во внеочередном порядке. Требования надзорного органа судом удовлетворены; контроль за исполнением судебного акта остаётся за прокуратурой.

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