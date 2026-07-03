Начинается ремонт теплосетей в Хабаровске

Фото: Дальневосточная генерирующая компания

Энергетики уведомляют о проведении ремонтных работ на участках тепломагистралей в Хабаровске, в связи с чем на отдельных улицах вводится ограничение движения транспорта, сообщает Дальневосточная генерирующая компания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На участке тепломагистрали ТМ 25 в районе ул. Брестская, 8 (перекрёсток Запарина — Брестская) замена трубопроводов проходит с 2 июля по 15 августа 2026 года. В этот период движение по автодороге ограничено; водителям предложен альтернативный маршрут — по улицам Тихоокеанской и Знаменщикова.

Второй участок работ — тепломагистраль ТМ 17 на улице Суворова: ремонт запланирован на период с 8 по 13 июля 2026 года, зона работ охватывает территорию от автостоянки по адресу ул. Суворова, 28/1 до павильона по ул. Суворова, 28а/1. Проезд к дому № 28 по ул. Суворова остаётся доступным со стороны улицы Герцена.

Работы по замене теплосетей необходимы для надёжной подготовки городской инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону — трубопроводы на данных участках эксплуатируются без замены десятки лет. По окончании ремонта нарушенное благоустройство восстановят полностью.

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