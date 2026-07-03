Более 30 тысяч детей отдохнули в Хабаровском крае

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки края

В Хабаровском крае продолжается летняя оздоровительная кампания: по итогам первой смены в загородных центрах и лагерях края отдохнули более 30 тысяч детей, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края.Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Для приёма школьников задействованы 17 загородных оздоровительных центров, 312 лагерей дневного пребывания и 35 лагерей труда и отдыха. По словам губернатора Дмитрия Демешина, кампания этого года — одна из наиболее масштабных благодаря федеральной поддержке и расширению инфраструктуры. Замминистра образования и науки региона Алексей Парамонов отметил, что лагеря были подготовлены к сезону: выполнены ремонтные работы, обновлена материально техническая база. Лидерами по числу лагерей с дневным пребыванием стали Хабаровск, Комсомольск на Амуре и ряд районов края.

В приоритете — поддержка семей, нуждающихся в особой заботе государства: увеличено количество бесплатных путёвок для детей участников СВО, ребят с инвалидностью и ОВЗ. В первую смену бесплатно отдохнули около 9 тысяч детей. В рамках модернизации инфраструктуры в 2023–2025 годах в трёх центрах построили 6 корпусов на 298 мест; в августе в лагере появятся ещё два корпуса — это позволит дополнительно принять 88 ребят.

Родителям, планирующим отдых ребёнка, доступна компенсация части стоимости путёвки — 18 000 рублей при смене длительностью 21 день. По решению губернатора размер выплаты в текущем году повышен на 11 %; мера поддержки не зависит от дохода семьи и может предоставляться неоднократно.

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