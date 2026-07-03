В Хабаровском крае провели свыше 230 рейдов

Фото: Пресс-служба комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите

Власти и спасатели Хабаровского края ведут системную работу по предупреждению несчастных случаев на водных объектах: проводятся рейды, устанавливаются знаки безопасности, распространяются информационные материалы, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно данным профильного ведомства, с начала лета на водоёмах края размещено 164 информационно предупреждающих знака, организовано 233 патруля, гражданам передано более 1,5 тысяч памяток по правилам безопасного поведения на воде. В реализации мер участвуют свыше 300 специалистов. В рамках текущей недели проведён рейд по центральной набережной и пляжным зонам города; на выходные запланированы водные патрули по Амуру и его протокам.

Как пояснил начальник отдела предупреждения ЧС комитета по гражданской защите Александр Курбала, приоритетными для контроля остаются необорудованные места отдыха у воды: именно там фиксируется наибольший уровень риска. Задача сотрудников — не привлечение к ответственности, а предупреждение опасных ситуаций. Особое внимание уделяется безопасности детей: родителям настоятельно рекомендуется использовать спасательные жилеты для ребят младше семи лет.

Нарушение запрета на купание в местах, обозначенных соответствующими знаками, влечёт наложение штрафа в сумме от 4 до 5 тысяч рублей. Рейдовая и разъяснительная работа будет продолжена до завершения летнего сезона.

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