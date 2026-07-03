Сёла Хабаровского края преображают для зон отдыха

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается обустройство общественных пространств в сёлах и посёлках: в текущем году планируют реализовать 47 проектов по созданию мест для отдыха, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, мероприятия проводят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На 2026 год предусмотрено финансирование в объёме 87,9 млн рублей (около 60,7 млн — из федерального бюджета). Заместитель министра Андрей Романченко отметил, что работы активно ведутся.

Примеры реализованных и текущих инициатив: в Котиково (Вяземский район) завершён пришкольный стадион — появилось покрытие площадью 400 кв. м, ворота и спортивное оборудование. В Вознесенском (Амурский район) формируют парк «Счастливы вместе»: обустраивают дорожки и площадку для игровых видов спорта. В Князе Волконском (Хабаровский район) реконструируют стадион у школы № 1: здесь появятся футбольное поле с газоном, беговая дорожка, трибуны и освещение.

С 2019 года в крае сдали 462 объекта благоустройства, общий объём финансирования превысил 600 млн рублей. Основные направления — зоны отдыха, детские и спортивные площадки, дорожно коммунальная инфраструктура. Для получения субсидий муниципалитеты проходят конкурсный отбор; одним из обязательных требований является участие бизнеса — не менее 15 % от стоимости проекта.

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