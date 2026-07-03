„Молочная кухня“ пришла в новые районы Хабаровского края

Хабаровский район и район имени Лазо стали новыми территориями реализации губернаторского проекта «Молочная кухня», направленного на поддержку будущих мам в рамках нацпроекта «Семья», сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как пояснил министр социальной защиты края Александр Дорофеев, с текущего этапа программы участвовать в ней может каждая беременная женщина региона вне зависимости от дохода семьи — ранее требовалось подтверждение нуждаемости. Ежемесячно будущим мамам компенсируют траты на молочную продукцию в объёме до 3500 рублей. В список допустимых товаров входят молоко, творог, сметана, кефир, питьевой йогурт и варенец; приобрести их можно в торговых точках, где представлена продукция брендов «Благодатное», «Родимая сторонка», «Хорская буренка», «Лазовское».

Чтобы оформить выплаты, беременной женщине следует обратиться в центр соцподдержки после постановки на учёт в медучреждении. Средства перечисляются на банковскую карту в следующем месяце; фиксация покупок происходит автоматически. Право на получение компенсации сохраняется до родов.

Программа стартовала в Хабаровске 1 декабря 2025 года и уже охватывает Комсомольск на Амуре, Комсомольский район, Солнечный округ, Амурск, рп. Ванино и г. Советская Гавань. Задача, поставленная губернатором Дмитрием Демешиным, — распространить проект на все территории края до конца 2026 года. На соцподдержку семей в 2026 году в регионе предусмотрено более 15 млрд рублей, включая 11 млрд на выплаты; действуют 23 меры помощи семьям с детьми.

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