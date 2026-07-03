На трассе «Амур» идёт ремонт 4 километрового моста у Хабаровска

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

В Хабаровском крае приступили к ремонту одного из ключевых мостовых переходов на федеральной трассе Р 297 «Амур», сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Объект расположен на 2101 м км трассы, его длина — около 4 км. Исполнителем работ выступает ФКУ ДСД «Дальний Восток»; проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На текущем этапе дорожники фрезеруют старое покрытие и восстанавливают цементобетонное основание; также готовится замена деформационных швов.

В перечень запланированных мероприятий входит укладка нового асфальтобетонного покрытия, установка современного барьерного ограждения и монтаж дополнительного наружного освещения. По завершении работ повысятся надёжность и безопасность эксплуатации сооружения.

Транспортное сообщение не прерывается: проезд организован по двум полосам. В районе ремонта действует ограничение скоростного режима — до 20 км/ч. Значение моста выходит за пределы региона: он является частью единой транспортной системы, связывающей западную часть России с дальневосточными территориями.

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