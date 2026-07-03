прокуратура Хабаровского края проверяет обстоятельства ДТП

Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Вяземском районе Хабаровского края произошло ДТП с участием трёх автомобилей: прокуратура района проводит проверку по данному факту, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно предварительной информации, 2 июля 2026 года в 18:30 на 124 м км автодороги А 370 «Уссури» водитель «Лады Весты», двигавшийся в направлении Хабаровска, нарушил правила дорожного движения и оказался на встречной полосе, где совершил столкновение с «Хондой Аккорд» и «Тойотой Приус». В результате аварии водитель отечественного автомобиля погиб до прибытия медиков. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних и иные участники ДТП; полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни, пострадавшим предоставлена медицинская помощь.

Надзорное ведомство фиксирует и анализирует фактические обстоятельства аварии, осуществляет контроль за процессуальной проверкой. В случае выявления нарушений будут реализованы предусмотренные законом меры прокурорского воздействия.

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