Правоохранительные органы Хабаровска пресекли работу сообщества проституции

Фото: Маргарита Сурина

Правоохранительные органы Хабаровска пресекли работу преступного сообщества, занимавшегося организацией и вовлечением в занятие проституцией. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, к противоправной деятельности причастны девять человек в возрасте от 22 до 53 лет. По версии следствия, 41 летний организатор при поддержке 53 летнего соучастника выстроил систему контроля над вовлечёнными в проституцию женщинами и их сутенёрами на территории всего города. Внутри группы было распределено функциональное разделение: одни участники руководили структурными звеньями, другие выполняли охранные функции, обеспечивая безопасность задействованных в схеме лиц.

При проведении обысков у фигурантов изъяты средства связи, документы, электронные устройства, банковские карты и арсенал оружия — в том числе травматический пистолет, а также нарезное и гладкоствольное оружие с боеприпасами.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — 20 лет заключения и штраф в размере до 5 млн рублей. Четверо подозреваемых заключены под стражу.

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