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НовостиОбщество3 июля 2026 7:00

В полуфинал конкурса попали хабаровские наставники

Среди представителей Хабаровска — несколько педагогов и учащаяся школы
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Официальный канал управления образования г. Хабаровска

Фото: Официальный канал управления образования г. Хабаровска

Хабаровские педагоги вошли в число полуфиналистов Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мероприятие состоялось в июне во Владивостоке и реализуется по поручению Президента РФ. Организационную поддержку оказывают Роспатриотцентр Росмолодёжи, Движение Первых и Центр «Воин». Среди представителей Хабаровска — несколько педагогов и учащаяся школы: от школы № 66 — учитель истории Е. П. Парамзина («Опытный наставник») и учитель ОБЗР А. А. Тюнис («СВОй наставник»); от гимназии № 1 — педагог В. П. Гордий; от школы № 85 — команда в составе Д. Б. Маслаковой, А. Н. Кандауровой и Е. Копыловой («Начинающий наставник»). Участие в состязании ученицы подчёркивает преемственность наставнических практик и развитие кадрового резерва в сфере образования.

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