В Комсомольске-на-Амуре спустили новый ракетный корабль

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске на Амуре спущен на воду малый ракетный корабль «Шторм» проекта 22800, предназначенный для Тихоокеанского флота, сообщает комитет рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Церемония прошла в рамках празднования 90 летия предприятия. Как сообщил губернатор Дмитрий Демешин, спуск корабля подтверждает высокий технологический и производственный потенциал завода, а также сохранение традиций кораблестроения на Дальнем Востоке. В крае действуют меры поддержки работников судостроительной отрасли: для новых специалистов предусмотрены помощь с жильём, содействие в трудоустройстве членов семей и программы адаптации.

Корабль проекта 22800 рассчитан на эксплуатацию в открытом море, отличается повышенной мореходностью и способен выполнять задачи, характерные для более крупных боевых единиц. Проект реализован с полным импортозамещением комплектующих, что позволяет обеспечивать ритмичное обновление корабельного состава ВМФ РФ.

Исторически АСЗ остаётся одним из ключевых предприятий отрасли: за годы работы завод поставил флоту 57 атомных подлодок, 42 подлодки и более 100 надводных боевых кораблей. По сложившейся традиции, удачу кораблю обеспечила «невеста» — Анна Дублавская, специалист филиала АСЗ во Владивостоке, разбившая бутылку о борт судна.

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