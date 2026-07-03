В Хабаровске осужден на 3 года за серию офисных краж

Фото: Ольга Григорьева

Житель Благовещенска признан виновным в совершении серии краж в Хабаровске — суд назначил ему 3 года лишения свободы в колонии строгого режима. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в УМВД России по г. Хабаровску, 38 летний мужчина целенаправленно приезжал в Хабаровск для совершения имущественных преступлений. Объектами хищений становились оставленные без присмотра гаджеты в офисных помещениях. Так, на улице Тихоокеанской был похищен телефон вахтёра (на сумму 15 тысяч рублей), позднее — смартфон администратора стоматологии на улице Слободской (также на 15 тысяч рублей). Реализовав украденное за 5 тысяч рублей, злоумышленник потратил деньги на личные нужды.

Правоохранители установили местонахождение фигуранта, провели задержание в Благовещенске и доставили в Хабаровск. В процессе расследования подозреваемый сотрудничал со следствием и подтвердил свою причастность к преступлениям. С момента задержания и до вынесения приговора мужчина содержался под стражей.

Отмечается, что ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, включая кражи в особо крупном размере и квартирные кражи.

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