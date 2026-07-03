Мультифестиваль „Шик. Шаг. Шок“ пройдет в Хабаровске 4 июля

Фото: Пресс-служба министерства культуры Хабаровского края

В Хабаровске 4 июля на летней эстраде «Ракушка» пройдёт мультифестиваль «Шик. Шаг. Шок» (6+) — масштабное событие, посвящённое Году единства народов России, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Начало программы — в 12:00. Центральным элементом фестиваля станут танцевальные баттлы: в состязаниях примут участие коллективы, представляющие разные стили — от русских народных и восточных танцев до танго, фламенко и брейк данса. Для зрителей предусмотрены авторские мастер классы от профессиональных хореографов.

Среди других активностей — казачья станица с обучением фланкировке шашкой, литературные площадки с участием Елены Добровенской и клуба «Слово за слово», турнир по «Мафии», дефиле под живое музыкальное сопровождение. Музейная зона от Дальневосточного художественного музея предложит серию тематических экскурсий. Отдельные зоны будут посвящены спорту и активному долголетию: заработает площадка «Хабаровское долголетие», а также состоится открытый турнир по дартсу. Гостям также будут доступны ярмарка изделий ручной работы и зона питания.

Фестиваль организован этножурналистом и радиоведущей Анастасией Магнус. Как отметила менеджер культурно досуговой деятельности Хабаровского краевого парка Алёна Пушкарёва, подобные мероприятия укрепляют культурную идентичность города и формируют пространство для творческого взаимодействия горожан.

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