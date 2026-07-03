В Хабаровском крае волонтёры приняли 20 тонн гумпомощи

Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края

Волонтёры Хабаровского края приняли около 20 тонн гуманитарной помощи в рамках регионального проекта «День добрых дел», реализуемого в составе нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Груз от компании включает продукты питания: кондитерские изделия, печенье, вафли, витаминизированные желе, чай, батончики и хлебцы. Разгрузка на складе проводилась силами волонтёров, представителей Добро.рф и штаба #МЫВМЕСТЕ; для транспортировки задействовали две грузовые машины. После сортировки помощь направят в зону специальной военной операции, а также передадут семьям военнослужащих и жителям освобождённых территорий.

Штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ отчитался о накопленном объёме: собрано более 350 тонн, из которых свыше 310 тонн уже доставлены по назначению. По словам заместителя руководителя Ресурсного центра Добро.РФ края Павла Прокофьева, наряду с продовольствием сохраняется потребность в технических средствах — генераторах, бензопилах, автомобилях, квадроциклах, мотоциклах и другом оборудовании, востребованном в полевых условиях.

Проект «День добрых дел» запущен 30 января 2026 года по поручению вице губернатора Сергея Кузнецова и объединяет акции «Корзина добра», «Добрые уроки», «Письмо солдату». К участию приглашаются все желающие — обращаться можно в местные штабы #МЫВМЕСТЕ или молодёжные центры.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru