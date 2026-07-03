В Хабаровске 4 июля будет небольшой дождь

Фото: Ольга Григорьева

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» представило прогноз погоды на 4 июля — опасные метеоявления в Хабаровском крае не ожидаются. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске 4 июля пройдёт кратковременный дождь. В ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах от +18 до +20 градусов, в дневное время — от +26 до +28 градусов. Направление ветра — юго западное, скорость — 6–11 м/с.

Для южных районов края характерны дожди, в ряде мест — сильные. Температурный фон ночью — от +15 до +20 градусов, днём — от +25 до +30 градусов. Ветер юго восточный, 7–12 м/с. В центральной части региона также ожидаются осадки, местами интенсивные. Ночью температура составит от +8 до +18 градусов, днём — от +15 до +28 градусов; скорость ветра — 7–14 м/с, направление — различное.

В северных районах прогнозируются дожди, местами сильные. Температурные показатели ночью — от +4 до +14 градусов, днём — от +8 до +26 градусов. Ветер северо восточный и восточный, со скоростью от 2 до 14 м/с.

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