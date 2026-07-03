Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРекламаРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРекламаРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит3 июля 2026 23:32

Главный судебный пристав вручил дипломы выпускникам юридического института в Хабаровске

Главный судебный пристав Хабаровского края совместно с гостями вручил дипломы 165 лейтенантам
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: официальный канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Фото: официальный канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Во Дальневосточном юридическом институте МВД России имени И. Ф. Шилова состоялось вручение дипломов выпускникам. В торжественной церемонии участвовали высокопоставленные представители власти и силовых структур, в том числе заместитель Министра внутренних дел РФ Владимир Кубышко и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает официальный канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области Анатолий Касьяненко совместно с гостями вручил дипломы 165 лейтенантам. Трое выпускников отмечены золотыми медалями «За отличное окончание образовательной организации высшего образования системы МВД России». Анатолий Анатольевич отметил, что дальнейшая служба потребует от молодых специалистов высокой квалификации и безупречной репутации.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru