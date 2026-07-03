Главный судебный пристав вручил дипломы выпускникам юридического института в Хабаровске

Фото: официальный канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Во Дальневосточном юридическом институте МВД России имени И. Ф. Шилова состоялось вручение дипломов выпускникам. В торжественной церемонии участвовали высокопоставленные представители власти и силовых структур, в том числе заместитель Министра внутренних дел РФ Владимир Кубышко и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает официальный канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Главный судебный пристав Хабаровского края и Еврейской автономной области Анатолий Касьяненко совместно с гостями вручил дипломы 165 лейтенантам. Трое выпускников отмечены золотыми медалями «За отличное окончание образовательной организации высшего образования системы МВД России». Анатолий Анатольевич отметил, что дальнейшая служба потребует от молодых специалистов высокой квалификации и безупречной репутации.

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