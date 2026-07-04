Мошенники выманили у жителей ЕАО более полумиллиона за неделю

фото: Ольга Григорьева

Прокуратура ЕАО представила свежую сводку по мобильному и интернет мошенничеству. С начала года от действий преступников пострадали 108 человек, а общий ущерб составил 40 млн 935 тыс. рублей. Только за минувшую неделю у двух жителей региона похищено 501 тыс. рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Одна из пострадавших поддалась на уловку о выгодном инвестиционном доходе и перевела средства мошенникам. Другая женщина отдала 145 тыс. рублей злоумышленникам, которые представились сотрудниками спецслужб. По данным фактам возбуждены уголовные дела; прокуратура контролирует ход и результаты расследования.

В рамках защиты прав граждан прокурорами подано 15 исков к дропперам о возврате незаконно полученных средств — 9 из них уже удовлетворены. Дополнительно по требованию прокуратуры заблокирован интернет ресурс, рекламировавший продажу SIM карт без предъявления документов и услуги взлома аккаунтов.

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