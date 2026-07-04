Лжеброкеры обманули мужчину из Биробиджана на 350 тыс. рублей

Фото: Маргарита Сурина

Житель Биробиджана стал жертвой мошенников, обещавших доход от операций на криптобирже. Мужчина откликнулся на интернет рекламу о дополнительном заработке, после чего с ним связался неизвестный и предложил участие в инвестиционном проекте. Потерпевший перевёл на указанный счёт в общей сложности 356 тыс. рублей, рассчитывая на прибыль, сообщает прокуратура ЕАО.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Отсутствие обещанных выплат побудило гражданина обратиться в органы внутренних дел. По данному инциденту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

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