В Хабаровском крае за сутки поймали 15 нетрезвых водителей

Фото: Маргарита Сурина

По данным Госавтоинспекции, в Хабаровском крае за 3 июля 2026 года произошло 8 ДТП, в которых пострадали 10 человек. В структуре аварий — 3 столкновения транспортных средств, 2 наезда на пешеходов, а также единичные случаи наезда на велосипедиста, наезда на препятствие и опрокидывания автомобиля. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе надзорной деятельности сотрудники ГИБДД выявили 295 нарушений ПДД. Среди них — 15 фактов управления транспортом в состоянии опьянения (включая 5 случаев в г. Хабаровске), 16 эпизодов непредоставления преимущества пешеходам (12 — в краевом центре), 14 случаев управления ТС без права на это (9 — в г. Хабаровске) и 7 нарушений со стороны пешеходов (5 — в г. Хабаровске).

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