Делегация Хабаровского края приняла участие в первом этапе XXIII Съезда «Единой России» в Москве. В ходе съезда с обращением выступил Президент РФ Владимир Путин. На пленарном заседании Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что на протяжении 25 лет «Единая Россия» последовательно реализует курс, заданный главой государства, и планирует продолжать эту работу, сообщает пресс-служба комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровкого края.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Евгений Солоненко, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края и руководитель регионального исполкома партии, отметил высокую степень ответственности партийцев: основные ориентиры работы задаются непосредственно главой государства. Солоненко подтвердил, что партия сохранит фокус на выполнении социальных обязательств перед населением.

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