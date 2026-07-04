1,4 млн рублей отдала мошенникам 90 летняя пенсионерка в Хабаровском крае

Фото: Ольга Григорьева

Прокуратура Хабаровского края сообщила о новом случае дистанционного мошенничества: жертвой преступников стала 90 летняя местная жительница, потерявшая в общей сложности 1,4 млн рублей. Злоумышленник использовал распространённую схему: позвонил женщине и заявил, что её дочь сбила ребёнка, в результате чего тот скончался. Собеседник пригрозил дочери потерпевшей уголовной ответственностью и запретил пенсионерке ей звонить, сославшись на то, что дочь находится на допросе.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Мошенник убедил женщину передать наличные курьеру для «возмещения ущерба» семье погибшего. Деньги были упакованы в тёмный пакет и переданы девушке курьеру после произнесения кодового слова. Примечательно, что изъятие средств проводилось дважды. В настоящее время по данному факту ведётся расследование уголовного дела по ст. 159 УК РФ.

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