Лучшие выпускники вузов края получили премии имени Гродекова

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края

В краевой столице состоялось награждение лауреатов конкурса «Лучший выпускник высшего образования — 2026». В состязании приняли участие 41 выпускник, представлявший 11 высших учебных заведений Хабаровского края. Церемония вручения премий прошла в Молодёжном досуговом центре: победителям и призёрам вручили денежные награды в рамках премии имени Н. И. Гродекова — от 50 до 100 тысяч рублей, сообщает пресс службы губернатора и правительства Хабаровского края.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Абсолютным победителем признана Валентина Бадулина — выпускница Амурского гуманитарно педагогического государственного университета. Среди её профессиональных и общественных достижений — статус стипендиата Президента РФ и стипендиата имени А. С. Макаренко, авторство свыше 20 публикаций, реализация грантового проекта Росмолодёжи, волонтёрская деятельность и освоение четырёх иностранных языков.

По итогам конкурса в категории «Бакалавриат» на первом месте — Анастасия Иванова (Дальневосточный институт ВГУЮ), на втором — Артём Смоляров (ВГУЮ), на третьем — Владислав Коваленко (ДВГМУ). В номинации «Магистратура» победила Ирина Шутова (Дальневосточный филиал РГУП), второе место занял Данила Скворцов (ДВГУПС), третье — Никита Шушарин (КнАГУ).

Заместитель министра — начальник управления профессионального образования краевого минобрнауки Татьяна Лоншакова подчеркнула, что конкурс позволяет выявить и поддержать молодёжь с выраженной гражданской позицией и разносторонними компетенциями. Александр Медведев, генеральный директор Научно образовательного фонда Хабаровского края, отметил связь проекта с целями Десятилетия науки и технологий: такие инициативы повышают значимость научного поиска и личных достижений молодых специалистов.

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