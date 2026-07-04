Фото: Пресс-служба ГУ регионального гос. контроля и лицензирования правительства Хабаровского края

Краевая госжилинспекция провела выездную проверку состояния дворов и подъездов в многоквартирных домах Хабаровска. Начальник ведомства Сергей Распутин оценил качество работы управляющих компаний в части содержания придомовых территорий. Основанием для осмотра стали обращения граждан, в которых указывалось на неудовлетворительное состояние дворов и мест общего пользования, сообщает пресс службы губернатора и правительства Хабаровского края.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе инспекции проверены дворы домов № 27, 25, 23 по улице Калараша: в целом состояние признано удовлетворительным, но зафиксировано использование автомобильных шин в благоустройстве — это противоречит действующим правилам и подлежит устранению. По адресам на улице Союзной и на улице Краснореченской (в том числе дом № 53) выявлены замечания к чистоте подъездов, своевременности покоса травы, а также к организации обслуживания мусорной площадки.

Житель дома № 53 по улице Краснореченской Роман Сорокопудов обозначил комплекс проблем: парковка на газонах, износ ограждения палисадника, неудовлетворительное состояние детской площадки, неполадки с вентиляцией на крыше, разрушение проезжей части из за движения грузовиков. Дополнительно отмечена низкая вовлечённость управляющей компании в диалог с жильцами.

Контроль за устранением замечаний будет проведён на следующей неделе. В случае отсутствия надлежащих действий со стороны УК ведомство оформит предписания; за выявленные нарушения управляющим организациям может быть назначена административная ответственность с размером штрафа до 250 тысяч рублей.

Жителям напомнили порядок действий при ненадлежащей работе УК: первичное обращение следует направлять в обслуживающую компанию. Если меры не принимаются, можно подать обращение в госжилинспекцию — через электронную приёмную, портал ГИС ЖКХ либо по телефону «горячей линии» (4212) 40 23 40. В летний период к управляющим компаниям предъявляются обязательные требования по покосу травы, уборке территории, вывозу мусора и проведению влажной уборки в подъездах.

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