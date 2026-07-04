Работа Комсомольского НПЗ возобновляется досрочно

Фото: Пресс-служба министерства энергетики края

Со следующей недели, опережая ранее заявленные сроки, возобновит производственную деятельность Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. Увеличение объёмов переработки позволит направить дополнительные партии топлива на внутренний рынок Хабаровского края. Такой результат достигнут в рамках договорённостей губернатора региона Дмитрия Демешина с руководством завода, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщил заместитель министра энергетики края Евгений Берёза, обстановка с обеспечением топливом оценивается как сложная, однако остаётся контролируемой. Ожидаемая стабилизация ситуации связана с выходом Комсомольского НПЗ с планового ремонта. После перезапуска предприятию необходимо время для достижения проектных показателей мощности. По этой причине в Ванинском, Советско Гаванском, Ульчском и Верхнебуреинском районах продолжают действовать временные ограничения на реализацию топлива.

Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, в первоочередном порядке снабжаются топливом подразделения экстренных служб и хозяйства агропромышленного комплекса. Их заявки удовлетворяются в полном объёме — это критически важно для своевременного проведения уборочных работ и обеспечения продовольственной устойчивости региона.

В Хабаровском крае насчитывается 178 АЗС; достаточный запас горючего зафиксирован на 108 станциях. Для предотвращения всплеска спроса и поддержания стабильной доступности топлива операторы приняли решение ограничить продажу бензина АИ 92 и АИ 95 в тару (канистры).

Мониторинг остатков топлива на территории края проводится Минэнерго региона ежедневно. Дополнительно продолжается координация действий с федеральными структурами, производителями нефтепродуктов в целях обеспечения надёжной логистики поставок в регион.

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