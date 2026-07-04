В Хабаровске 22 выпускника набрали 100 баллов по ЕГЭ

Фото: Ольга Григорьева

Подведены промежуточные результаты основного этапа сдачи ЕГЭ в Хабаровске: 22 выпускника сумели набрать максимальные 100 баллов. При этом итоговые данные ещё не окончательны — продолжается обработка результатов экзаменов резервных дней. Кроме того, 8 и 9 июля состоятся пересдачи в рамках «президентских дней»: выпускники смогут воспользоваться правом улучшить ранее полученные баллы, сообщает администрация города Хабаровска.Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По количеству стобалльников лидируют Лицей инновационных технологий, школа № 12 и Математический лицей. Предметная статистика выглядит следующим образом: химия — 7 максимальных результатов, русский язык — 6, литература — 2, математика — 3, физика — 3, биология — 1. Наиболее «результативным» предметом стала химия, тогда как по биологии высший балл получил только один выпускник.

Мэр города Сергей Кравчук подчеркнул значимость коллективных усилий в достижении высоких образовательных результатов. Он выразил благодарность педагогическому составу за качественную подготовку учащихся, а также отметил вклад родителей в воспитание детей. Глава города пожелал выпускникам дальнейших достижений.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru