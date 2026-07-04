В Хабаровском крае продолжается окружной этап военно патриотической игры «Зарница 2.0»

Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае продолжается окружной этап Всероссийской военно патриотической игры «Зарница 2.0»: состязания проходят со 2 по 8 июля. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Участниками этапа стали 187 молодых людей из 10 субъектов ДФО; возрастной диапазон — от 11 до 24 лет, сообщает Пресс-служба комитета по делам молодежи по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Хабаровский край представляют две команды, завоевавшие право на участие победой в региональном этапе: отряд «Кадеты27 ВОИН» (г. Хабаровск) и отряд «Рожки 2» (курсанты колледжа РГУП). Всего в окружном этапе участвуют 18 команд, в каждой — по 10 соревнующихся и одному наставнику.

Конкурсная программа включает индивидуальные испытания по специализированным ролям (командир, связист, штурмовик, сапёр, медик, военкор, оператор БПЛА) и масштабные командные задачи. Экспертная комиссия проверяет уровень подготовки по ряду направлений: тактическая медицина, огневая и строевая подготовка, действия в экстремальных условиях, РХБ защита, инженерное оборудование и маскировка позиций.

Председатель комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края Амалия Шихалева подчеркнула, что патриотическое воспитание является одним из ключевых направлений развития региона, а «Зарница 2.0» даёт молодёжи возможность проявить личные качества, укрепить товарищеские связи и осознать свою причастность к стране.

Финал всероссийского уровня запланирован на сентябрь 2026 года в Волгограде; путёвки в него получат победители окружного этапа.

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