Болванки от снарядов найдены у села Благодатное Хабаровского края

Фото: Официальный канал администрации Хабаровского муниципального района

При ремонте моста между селом Благодатное и селом Лесное обнаружены три болванки от старых авиаснарядов. Сообщение об этом поступило в единую дежурно диспетчерскую службу Хабаровского района в 12:30 текущего дня. Для проверки и оценки угрозы на место были направлены спецслужбы, пожарные расчёты и специалисты взрывотехники, сообщает Официальный канал администрации Хабаровского муниципального района. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Результаты обследования подтвердили: найденные предметы — болванки, не оснащённые взрывателями; опасность для жителей и инфраструктуры отсутствует. В качестве превентивной меры участок автодороги на подъезде к селу Благодатное временно перекрывали; сейчас движение транспорта возобновлено в полном объёме.

На месте продолжают работу профильные службы: они фиксируют детали происшествия и готовят болванки к утилизации.

При обнаружении подозрительных предметов гражданам рекомендовано обращаться в единую дежурно диспетчерскую службу Хабаровского района по телефону 38 19 66 или в службу спасения — 112.

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