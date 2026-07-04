В Хабаровске зафиксировали 17 возгораний за сутки

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По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, за минувшие сутки в Хабаровском крае зарегистрировано 17 техногенных пожаров. Четыре из них произошли в жилом секторе. В частности, в Хабаровске на улице Ташкентской сгорел отдельно стоящий жилой деревянный вагончик. Площадь пожара составила 15 кв. м. Возгорание ликвидировали за 58 минут, пострадавших нет. Дознаватели МЧС России выясняют причины случившегося. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На территории восьми муниципальных образований региона сохраняется особый противопожарный режим. Речь идёт о Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро Чумиканском, Ульчском, Аяно Майском и Николаевском районах. В лесах по прежнему фиксируется II–III класс пожарной опасности.

Спасательные службы трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Также один раз подразделения МЧС привлекались к аварийно спасательным работам. В настоящее время на маршрутах находятся 10 туристских групп — всего 143 человека, из них 38 детей.

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