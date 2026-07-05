Разгар сезона в Хабаровском зоосаде правила посещения

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Приамурский зоосад призывает посетителей соблюдать базовые правила безопасности в горячий сезон посещения зоосада и бережного отношения к обитателям. В разгар сезона нагрузка на животных возрастает, поэтому любые раздражающие факторы — крики, бег, удары по стёклам и решёткам — могут стать причиной сильного стресса. Специалисты подчёркивают, что в период размножения и выкармливания детёнышей животные особенно уязвимы, сообщает официальный канал "Зоосад Приамурский"".Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Администрация обращает внимание на необходимость постоянного контроля за детьми: территория зоосада относится к зонам повышенной опасности. Строго запрещено предлагать животным еду, не предназначенную для них: даже привычные для человека продукты способны вызвать тяжёлые нарушения пищеварения или стать причиной гибели зверя. К числу категорически недопустимых относятся капуста, цитрусовые, перец, хлеб, а также любые кондитерские изделия.

Также под запретом любые попытки проникнуть за ограждения, вставать на барьеры или бросать в вольеры предметы. При несоблюдении этих требований возникает риск травмирования как животных, так и посетителей.

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