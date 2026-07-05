Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил флотских работников

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День работников морского и речного флота имеет особое значение для Хабаровского края — региона с развитой водной транспортной системой. Пять крупных морских портов и судоходная артерия Амура формируют основу межрегиональных связей Дальнего Востока, а в профильной отрасли трудятся более 7 тысяч человек.

Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С профессиональным праздником работников отрасли поздравил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин: «Уважаемые работники морского и речного флота! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Для Хабаровского края этот день — особенный. Ведь в регионе пять крупных морских портов, а великий Амур связывает нас с соседями по Дальнему Востоку. Хочу выразить особую признательность ветеранам и действующим труженикам, чей профессионализм задаёт высокую планку. И по традиции — рассказать о некоторых из них», поздравляет в своем официальном канале Дмитрий Демешин.

Примеры профессиональных траекторий демонстрируют устойчивость кадровой базы отрасли. Владимир Стасевич, капитан механик судна «70 лет Победы», с 1978 года прошёл путь от моториста рулевого до капитана; его компетенции позволили вернуть судно в строй после консервации. Николай Евсюков из Амурского пароходства, начав с должности третьего штурмана, стал капитаном буксира ОТА 819 — одного из наиболее надёжных судов флота; он формирует преемственность, вовлекая в профессию сына.

Опыт и наставничество остаются значимыми элементами отрасли. Роман Павленко, отработавший в Амурском пароходстве 53 года, сегодня отвечает за безопасность судоходства и помогает молодым специалистам осваивать профессию. Владимир Ткачев из порта «Остерра», начав с механизатора, возглавил смену и в 2023 году обеспечил рекордный объём погрузки — 76 тысяч тонн угля за смену; за достигнутые результаты он удостоен Благодарности Президента Российской Федерации. Владимир Вальченко, ранее 19 лет управлявший буксиром «РТ 694» и участвовавший в Северном завозе, сейчас обеспечивает работу плавучего дока «ПД 37», где ежегодно обслуживается около 20 судов.

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