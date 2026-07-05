Идет реализация программы обновления остановок в Хабаровске

Фото: Ольга Григорьева

По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в Хабаровске реализуется программа замены устаревших остановочных комплексов. К настоящему моменту установлено 12 павильонов с обогревом и 27 остановок открытого типа; работы продолжаются. Важным элементом обновления стали цифровые видеоэкраны — их размещают на новых остановочных павильонах для трансляции городской информации, афиш и новостей. До конца июля планируется смонтировать 14 подобных экранов, сообщает в своем официальном канале мэр Хабаровска. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Особое внимание уделено состоянию остановочных павильонов возле железнодорожного вокзала: по итогам проверки губернатор поставил жёсткие задачи по мобилизации ресурсов для оперативного и качественного завершения ремонта. Вопрос находится на личном контроле главы региона. Также учтено обращение горожан об установке новой остановки у территории бывшего музыкального театра — объект появится в ближайшее время.

Среди сложностей, выявленных в ходе объездов, — случаи вандализма: разбитые стёкла, сломанные элементы инфраструктуры, расклеенные объявления и надписи. В администрации отмечают, что такие действия вынуждают инвесторов направлять дополнительные средства на восстановление, в результате чего приходится использовать усиленные, но менее эстетичные решения. Жителей призывают бережно относиться к городскому имуществу.

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