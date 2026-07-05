В Хабаровском крае студенты осваивают профессию юриста

Фото: Прокуратура Хабаровского края

Лето — период активной практики для студентов юридических вузов: в прокуратурах Хабаровского края проходят стажировку свыше 50 учащихся из Хабаровска. Программа практики позволяет будущим специалистам получить представление о повседневной работе прокурорского работника: студенты учатся оформлять надзорные производства и подшивку дел, составляют проекты актов прокурорского реагирования, участвуют в проверках и наблюдают за ходом судебных заседаний, сообщает официальный канал прокуратуры Хабаровского края.Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Помимо непосредственной работы в подразделениях, для практикантов проводятся просветительские мероприятия. Так, студенты побывали на экскурсии в Дальневосточном художественном музее Хабаровска, а затем посетили музей прокуратуры края, где познакомились с историей ведомства в период Великой Отечественной войны.

В рамках цикла встреч перед студентами выступила Анастасия Кечина, обучающаяся на 4 курсе Дальневосточного юридического института (филиал) Университета прокуратуры РФ: она рассказала об участии в Санкт Петербургском юридическом форуме (июнь 2026 года). Ценным дополнением к профессиональной ориентации стала беседа с ветераном прокуратуры Валентиной Александровной Донец, поделившейся воспоминаниями о службе и давшей напутствия молодым юристам — сохранять справедливость, служить закону и проявлять интерес к истории страны.

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