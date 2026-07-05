Микроавтобус и грузовой поезд столкнулись в Солнечном районе

Фото: Маргарита Сурина

На временном технологическом переезде перегона Пиль — Мавринский в районе посёлка Мавринск Хабаровского края 5 июля произошло столкновение микроавтобуса с грузовым поездом. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, габарит путей сохранён, на графике движения поездов происшествие не отразилось, сообщает пресс служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Организована проверка соблюдения норм безопасности на железнодорожном транспорте — её проводит Комсомольская на Амуре транспортная прокуратура. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования в установленном порядке.

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