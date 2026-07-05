Бурея Хабаровского края поднимается до перехода к неблагоприятному уровню

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Гидрологи фиксируют повышение уровня воды на реке Бурея у села Усть Ниман, обусловленное прошедшими дождями. Прогнозные данные указывают на вероятность достижения к 6–7 июля отметок в диапазоне 800–850 см — при этом порог неблагоприятного явления соответствует 850 см, а опасного — 1100 см. Существует риск подтопления отдельных территорий в населённом пункте Ургал, включая приусадебные участки, локальные дороги и поля в пониженных местах, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Специалисты Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю призывают население заблаговременно подготовиться к возможному паводку. В перечень рекомендованных действий входит очистка водосбросных канав, размещение ценных предметов и техники на верхних этажах либо чердаках, создание временных проходов с использованием мостков и опор, освобождение подвальных помещений от имущества и продуктов, организация безопасного размещения животных, герметизация проёмов в нижней части зданий и перекрытие вентиляции в подвалах. Выход на водную акваторию туристам и рыболовам не рекомендуется до улучшения обстановки.

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