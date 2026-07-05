Ульчский район Хабаровского края принимает „Знамя спорта“

Фото: Администрация Ульчского муниципального района

Ульчский район стал очередной точкой маршрута региональной эстафеты «Знамя спорта»: в селе Богородское прошла церемония передачи символа Года спорта, совмещённая с открытием 52 го районного фестиваля народного творчества «Таланты земли Ульчской!» и спартакиады «Азарт! Здоровье! Отдых!». Событие реализуется в рамках Года спорта в Хабаровском крае и соотносится с целями госпрограммы «Спорт России» и тематикой Года единства народов России, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Участниками церемонии стали глава района Денис Куреня, Дмитрий Иванников — лауреат премии губернатора края в сфере молодёжной политики, и ветеран спортивной жизни муниципалитета Валентин Крылов. В соревнованиях участвуют свыше 120 атлетов из нескольких населённых пунктов Ульчского района и команды Николаевского района. Дисциплины спартакиады включают волейбол, баскетбол 3×3, дартс, армрестлинг, перетягивание каната, стрельбу из лука и вольную борьбу.

До 10 июля символ спортивного движения будет находиться в Ульчском районе, затем его передадут в район имени Полины Осипенко. Старт эстафете был дан 25 января в Хабаровске, и в течение календарного года она посетит все муниципалитеты региона; в каждом пункте маршрута организуют тематические спортивные декады.

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