Финал чемпионата ArtMasters по анимации пройдёт в Хабаровске

Фото: Международный фестиваль анимационного кино «Анимур»

Хабаровск станет площадкой финального этапа Национального открытого чемпионата ArtMasters в номинации «Художник аниматор»: к участию допущены 10 наиболее перспективных молодых специалистов из разных регионов страны. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет», входящего в нацпроект «Молодёжь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Часть финалистов имеет опыт сотрудничества с фестивалем «Анимур», который выступил одним из партнёров компетенции. Так, Диана Гордеева участвовала в питчинге на площадке фестиваля в 2023 году и вошла в топ 10 проектов. Аксинья Кушнер в 2024 году демонстрировала работу во внеконкурсной программе «Анимура» и пользовалась консультационной поддержкой команды фестиваля в ходе подготовки к ArtMasters.

Организация финала в Хабаровске реализована при инициативе команды «Анимура», которую поддержало министерство внутренней и информационной политики края; финансирование обеспечено в том числе за счёт субсидии СОНКО от Фонда президентских грантов и ресурсов Полигона креативных компетенций. Экспертную линию направления возглавляет Сергей Меринов; линейный эксперт Анна Кузина подчеркнула, что уровень заявок заметно вырос по сравнению с прошлыми сезонами — на этапе портфолио и видеовизиток конкурсанты демонстрировали самостоятельный подход и готовность к реализации авторских идей.

В течение нескольких дней августа в Хабаровске пройдут практические испытания, образовательные модули и экспертные сессии; финалисты представят свои компетенции перед представителями анимационной индустрии.

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