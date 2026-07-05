В Биробиджане женщина арестована за нападение на сожителя

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В Биробиджане 42 летняя местная жительница заключена под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя. По версии следствия, преступление совершено 2 июля 2026 года в квартире дома на улице Кавказской: в ходе конфликта, возникшего после совместного употребления алкоголя, женщина нанесла мужчине удар ножом в грудную клетку. Полученные потерпевшим травмы экспертом признаны тяжким вредом здоровью, опасным для жизни человека, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

После нанесения ранения обвиняемая самостоятельно вызвала скорую помощь — пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. С учётом позиции прокурора суд удовлетворил ходатайство следователя МОМВД России «Биробиджанский» о заключении подозреваемой под стражу. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования. Максимальное наказание по указанной статье — до 10 лет лишения свободы.

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