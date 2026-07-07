Хабаровск 8 июля нагреется до +33 градусов и ожидаются кратковременные дожди

Фото: Ольга Григорьева

Синоптики ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщили, что 8 июля на территории Хабаровского края опасных метеоявлений не прогнозируется. В краевой столице ожидается кратковременный дождь, температура ночью — от +18 до +20 градусов, днём — от +26 до +28 градусов. Ветер юго восточный, 4–9 м/с. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В южных районах края также возможен кратковременный дождь. Ночью температура составит от +14 до +19 градусов, днём — от +24 до +29 градусов. Скорость юго восточного ветра — 1–11 м/с. В центральной части региона существенных осадков не ожидается, но местами (Верхнебуреинский, Хабаровский, Нанайский муниципальные районы) возможны кратковременные дожди. Температурный диапазон ночью — от +9 до +19 градусов, днём — от +17 до +31 градуса. Ветер восточный и юго восточный, 1–11 м/с.

В северных районах края существенных осадков не прогнозируют, за исключением Охотского муниципального округа — там ночью местами возможен кратковременный дождь. Ночные температуры — от +4 до +14 градусов, дневные — от +14 до +33 градусов. Ветер разных направлений, скорость — 1–11 м/с.

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