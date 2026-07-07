В Хабаровске за 338 кг икры осетровых пять человек получили реальные сроки

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По данным официального канала прокуратуры Хабаровского края, судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда изменила приговор в отношении пяти лиц, причастных к незаконному обороту особо ценных водных биоресурсов. Первоначально Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в марте текущего года назначил участникам группы условное лишение свободы на 5 лет 6 месяцев с испытательным сроком 4 года 6 месяцев. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Установлено, что в период с сентября по октябрь 2023 года осуждённые в составе организованной группы приобрели, хранили и перевозили 338 кг икры осетровых рыб — общая стоимость партии составила 3,4 млн рублей. По первому приговору в собственность государства были обращены 4 автомобиля, лодка и сотовый телефон.

Государственный обвинитель оспорил приговор, посчитав назначенное наказание излишне мягким. Апелляционная инстанция поддержала позицию прокуратуры: каждому из осуждённых теперь назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет 2 месяцев в исправительной колонии общего режима.

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