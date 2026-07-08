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НовостиПроисшествия8 июля 2026 0:00

Две жительницы Хабаровского края осуждены за кражу с банковского счёта

Подсудимые находились в доме потерпевшей, где вступили в сговор
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Ольга Григорьева

Фото: Ольга Григорьева

Бикинский городской суд Хабаровского края признал гражданок Ю. и А. виновными в краже денежных средств с банковского счёта потерпевшей Ж. Действия фигуранток квалифицированы по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба), сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края". Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно материалам дела, подсудимые находились в доме потерпевшей, где вступили в сговор. Гражданка Ю. получила от потерпевшей пароль к телефону и мобильному банку, после чего женщины совместно перевели на свои счета 69 000 рублей. Денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Обе женщины в суде признали вину, раскаялись и добровольно компенсировали ущерб потерпевшей. Суд назначил каждой наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, установив испытательный срок 1 год 6 месяцев, а также дополнительные обязанности. Приговор вступил в законную силу.

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