В Хабаровском крае за сутки потужили 9 возгораний

Фото: Кирилл Старков

Согласно оперативной информации МЧС Хабаровского края, в регионе за минувшие сутки чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Пожарные подразделения 9 раз выезжали на техногенные пожары, в том числе 3 раза — на возгорания в жилых помещениях. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На территории 8 муниципальных образований (Верхнебуреинский, Охотский, имени Полины Осипенко, Солнечный, Тугуро Чумиканский, Ульчский, Аяно Майский, Николаевский) сохраняется особый противопожарный режим. В лесах края зафиксирован уровень пожарной опасности от I до IV класса.

Спасательные службы дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП. Кроме того, 2 выезда спасателей МЧС России были связаны с аварийно спасательными и другими неотложными работами. В крае на маршрутах находятся 10 туристских групп — всего 111 человек, из них 29 — дети.

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