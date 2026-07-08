В Хабаровском крае зафиксировали за сутки 316 нарушений ПДД

Фото: Ольга Григорьева

Госавтоинспекция Хабаровского края представила оперативную сводку за 7 июля 2026 года. В регионе зафиксировано 2 ДТП, в которых пострадали 3 человека: одно столкновение с двумя пострадавшими и один съезд автомобиля с дороги. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В течение суток сотрудники ведомства выявили 316 нарушений ПДД. В числе наиболее серьёзных — 13 случаев управления транспортом в состоянии опьянения, из них 7 зарегистрированы в г. Хабаровске. Также зафиксировано 17 эпизодов, когда водители не пропустили пешеходов на переходах (14 из них — в краевой столице). За нарушение правил перехода проезжей части привлечены 13 пешеходов (8 — в Хабаровске). Ещё 27 водителей управляли ТС без права на управление либо будучи лишёнными такого права, в том числе 11 человек — в г. Хабаровске.

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