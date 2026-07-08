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НовостиСпорт8 июля 2026 1:30

Семейный ЗОЖ фестиваль прошёл в Хабаровском крае перед 8 июля

Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Администрация Амурского района

Фото: Администрация Амурского района

Накануне Дня семьи, любви и верности в Хабаровском крае провели семейный ЗОЖ фестиваль (0+). В мероприятии приняли участие «серебряные» добровольцы из АНО Центр, волонтёры культуры со станции Мылки и несовершеннолетние подопечные отделения социальной реабилитации, сообщает официальный канал "Администрация Амурского района" Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Программа фестиваля включала спортивные площадки с состязательными и обучающими активностями, рассчитанными на семейное участие. Акцент был сделан на популяризации здорового образа жизни через совместные физические нагрузки и игровые форматы, доступные для разных возрастных групп.

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