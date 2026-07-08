В Биробиджане задержан 64 летний подозреваемый в краже авто

Фото: Ольга Григорьева

В областном центре ЕАО полицейские по «горячим следам» установили личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в краже автомобиля «Волга ГАЗ 3110». Заявление о пропаже машины поступило от местного жителя 1988 года рождения: он указал, что транспортное средство, находившееся в неисправном состоянии, было припарковано возле соседнего дома, сообщает официальный канал "Полиция ЕАО". Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установили правоохранители, 64 летний житель Биробиджана решил присвоить стоявшую во дворе машину, чтобы использовать её запчасти для ремонта собственной «Волги». Для транспортировки подозреваемый использовал грузовой автомобиль — он самостоятельно погрузил чужую «Волгу» и перевёз в свой гараж. Планы мужчины не реализовались: детали не подошли к его машине.

По факту хищения следователем МО МВД России «Биробиджанский» возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигурант дела дал признательные показания.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru