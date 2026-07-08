Пенсионерка потеряла почти полмиллиона рублей в Биробиджане

Фото: Ольга Григорьева

70 летняя жительница Биробиджана лишилась крупной суммы денег после взаимодействия с мошенниками в мессенджере. Женщина откликнулась на объявление о лёгком заработке в одной из групп, после чего с ней вышла на связь неизвестная, назвавшаяся специалистом, сообщает официальный канал "Полиция ЕАО". Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Специалист» убедила пенсионерку установить специальное приложение по присланной ссылке и начать вкладывать средства. Сначала потерпевшая перевела 236 400 рублей со своего счёта, затем, исчерпав собственные накопления, оформила кредит на 200 000 рублей и также отправила эти деньги по указанным реквизитам. Как только средства были перечислены, связь с собеседницей оборвалась.

По данному инциденту МО МВД России «Биробиджанский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Правоохранители призывают граждан проявлять бдительность при предложениях быстрого заработка и проверять достоверность любых инвестиционных проектов.

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