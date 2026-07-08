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НовостиЧто происходит8 июля 2026 3:00

Перерасчёт за отключение тепла получили жители Хабаровска

После вмешательства надзорного ведомства потребителям скорректировали плату за коммунальные услуги
Валерия ЖЕЛЕЗНАЯ
Фото: Екатерина Подпенко

Фото: Екатерина Подпенко

В Кировском районе Хабаровска после вмешательства надзорного ведомства потребителям скорректировали плату за коммунальные услуги. В феврале 2026 года в результате аварии на тепломагистрали жители и социальные объекты района остались без горячего водоснабжения и отопления, сообщает официальный канал "Прокуратура Хабаровского края". Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прокуратурой Кировского района внесены представления в СП и АО. По результатам их рассмотрения перерасчёт произвели 6 700 потребителям; общая сумма корректировки составила около 130 000 рублей.

Также по постановлению прокурора к административной ответственности привлечено должностное лицо СП по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ — ему назначено наказание в виде предупреждения за нарушение нормативного уровня предоставления коммунальных услуг.

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