Свежая рыба скоро появится в магазинах Хабаровского края

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края. Антон Шевченко

В Хабаровском крае завершается подготовка к лососёвой путине: рыбодобывающие предприятия привели в готовность производственные мощности. Специалисты прогнозируют, что основной ход рыбы стартует примерно через 10 дней, а объём улова превысит показатели ряда прошлых лет, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Глава региона Дмитрий Демешин в рамках рабочей поездки проинспектировал объекты в Охотске — в том числе рыбоперерабатывающие цеха и техническое оснащение предприятий. По словам губернатора, холодильное и перерабатывающее оборудование функционирует в штатном режиме, что позволит оперативно замораживать продукцию и вести переработку икры. «Прогноз на этот год более чем оптимистичный: будет больше рыбы, чем в прошлые несколько лет. Рассчитываем, что предприятия скоро отправят свежую продукцию на прилавки Хабаровского края», — отметил Демешин.

На рабочей встрече с руководителями предприятий Охотского округа обсудили ключевые вопросы отрасли: прибрежный лов нерестовой сельди, охрану водных ресурсов, строительство специализированных судов и использование инструментов господдержки.

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