Пожарная обстановка в Хабаровском крае держится на контроле

Фото: Ольги Григорьева

В Хабаровском крае сохраняется стабильная пожарная обстановка: на данный момент действует единственный лесной пожар в Аяно Майском районе. Площадь возгорания — 49 га; очаг удалён от населённых пунктов и находится под непрерывным контролем. В крае продолжает действовать особый противопожарный режим с запретом на использование открытого огня, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщил министр лесного хозяйства и лесопереработки края Андрей Самойлов, за минувшую неделю зарегистрировано три лесных пожара, а сейчас ситуацию контролируют 41 патрульная группа. «В целом благодаря усиленному наблюдению и оперативной работе лесопожарных служб число зарегистрированных возгораний за прошлую неделю сократилось в три раза, если сравнивать с периодом с 22 по 28 июня», — подчеркнул глава ведомства.

Пожары, ликвидированные на прошлой неделе в Аяно Майском и Верхнебуреинском районах, охватили в совокупности около 158 га; их причиной стали сухие грозы. Для тушения задействовали 54 работника дальневосточной авиабазы и 4 единицы техники. Ещё один очаг, в Советско Гаванском районе (площадь — 11 га), потушен на текущей неделе силами 13 специалистов. Ни один из лесных пожаров не перешёл на земли других категорий.

Важную роль в предотвращении масштабных возгораний играет система раннего обнаружения: «Ежедневный мониторинг, патрулирование территорий и применение беспилотных летательных аппаратов позволяют своевременно выявить, локализовать и ликвидировать очаги на ранних стадиях», — отметил Андрей Самойлов. Также за период с 29 июня по 5 июля ликвидировано 4 ландшафтных пожара в Хабаровском районе, Комсомольске на Амуре и районе имени Лазо — в работах участвовали 17 сотрудников противопожарной службы и 4 единицы техники. Сейчас ландшафтных пожаров и подтоплений не зафиксировано.

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