В Хабаровске стартовал окружной этап «Зарницы 2.0»

Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края

Окружной этап Всероссийской военно патриотической игры «Зарница 2.0» проходит в Хабаровском крае. За право выступить во всероссийском финале борются 18 отрядов (187 участников) из 10 дальневосточных регионов. Возраст конкурсантов — от 11 до 24 лет. Игра реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщает пресс служба правительства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Во время открытия мероприятия перед участниками выступили вице губернаторы края Артём Мельников и Сергей Кузнецов. В своём обращении Артём Мельников обозначил приоритетность формирования у молодёжи готовности к защите страны. «Сейчас идёт война, поэтому нравственное и военно патриотическое воспитание молодёжи сегодня — это главнейшие вопросы. Мы когда то уйдём, и именно вам защищать эту страну. Для этого нужны выдержка, знания и навыки. На тренировку таких навыков и направлена „Зарница“. Благодарю организаторов. Воспитать нашу молодёжь, дать ей возможности в будущем защищать нашу страну — это сейчас самая главная задача, которую мы должны решить. Родина у нас одна, и другой не будет», — подчеркнул он.

Вице губернатор Сергей Кузнецов указал на практическую составляющую игровых испытаний: «Соревнования проходят на территории воинской части, которая ежесекундно защищает нашу Родину, наше небо. Сейчас вы ещё юны, и вы играете, но, по сути, это уже большая тактическая задача — выйти из игры победителями. Желаю вам чёткой отработки всех заданий. Победы вам!»

Соревновательная программа включает испытания по семи условно военным специальностям — командир, связист, штурмовик, сапёр, медик, военкор, оператор БПА — а также командные бои. Формат заданий выстроен так, чтобы условия максимально соответствовали реальным; на каждом этапе оцениваются не только физические показатели, но и уровень тактического мышления участников.

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